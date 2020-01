Di Marzio: “Inter, se non si fa Spinazzola-Politano un altro nome!”

Se non si chiude lo scambio fra Spinazzola e Politano è pronto un altro nome per l’Inter. Gianluca Di Marzio, dopo gli aggiornamenti sull’agente di Eriksen a cena con Marotta (vedi articolo), ha detto altro sulle (tante) trattative sviluppate in giornata. Queste le sue parole da “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport.

GLI ALTRI – C’è tanto oltre a Christian Eriksen, come fa sapere Gianluca Di Marzio: «Viene confermato che l’Inter stava lavorando per prenderlo a gennaio, non durante l’estate ma adesso. Sicuramente anche perché l’operazione Arturo Vidal non si è sbloccata, con il cambio di allenatore, ma anche perché venti milioni di euro per Eriksen non possono lasciare l’Inter ferma. Preso oggi Ashley Young, arriva domani mattina da Luton con un volo privato quindi acquisto fatto. Domani mattina si cercherà di arrivare alla conclusione dello scambio fra Leonardo Spinazzola e Matteo Politano. Per Young un milione e mezzo di euro più un bonus a presenza. Abbiamo un altro nome: se non dovesse concretizzarsi lo scambio Spinazzola-Politano, quindi Spinazzola non dovesse essere il secondo esterno, l’Inter sta cercando di prendere Victor Moses. Con Antonio Conte ha fatto due anni pazzeschi al Chelsea, giocatore di fascia destra quindi nel caso Young andrebbe a sinistra».