Calciomercato Serie A, news e trattative aggiornate a oggi 17 gennaio 2020

Condividi questo articolo

Giovedì di calciomercato in cui è successo di tutto, con l’Inter in particolare fra i club di Serie A che accelera per diversi giocatori. Questo il riepilogo di tutte le principali news di mercato, delle trattative e degli annunci ufficiali delle ultime ventiquattro ore (qui le informazioni sulla sessione).

CALCIOMERCATO INTER

Fatta per Ashley Young: il difensore sarà a Milano in mattinata (vedi articolo). La news più grossa è però la cena fra Giuseppe Marotta e Martin Schoots, agente di Christian Eriksen: altro segnale che per il centrocampista del Tottenham si può davvero chiudere a breve. Ancora non concluso lo scambio con la Roma fra Leonardo Spinazzola e Matteo Politano, oggi giornata decisiva con l’attaccante che uscendo libererebbe Olivier Giroud.

CALCIOMERCATO JUVENTUS

Marko Pjaca è in uscita: fra le voci di mercato su di lui si aggiunge anche il Cagliari, con il suo agente che ha dichiarato come stia valutando, in accordo con la società, quale sia la soluzione migliore per la seconda parte di stagione.

CALCIOMERCATO LAZIO

Voci su Matias Vecino dell’Inter, ma l’uruguayano in caso di partenza è più probabile che vada in Premier League. Il portiere Marius Adamonis, nella prima parte di stagione al Barletta, passerà al Catanzaro sempre in prestito.

CALCIOMERCATO MILAN

Suso per Cengiz Under è un’idea di scambio che il Milan sta ipotizzando con la Roma, anche se i giallorossi sono vicini a Politano. In uscita c’è ancora Franck Kessié, per il quale si registrano voci riguardanti l’Arsenal. Smentite su Dani Olmo, ufficiale Riccardo Forte al Lecco (in prestito, era al Piacenza).

CALCIOMERCATO NAPOLI

Amir Rrahmani farà le visite mediche nelle prossime ore, ma il difensore kosovaro rimarrà al Verona per la seconda parte di stagione. Gianluca Gaetano conferma il prestito alla Cremonese, mentre sempre dall’Hellas c’è stallo per Sofyan Amrabat.

CALCIOMERCATO ROMA

Politano è sempre in standby, nonostante per lui sia tutto chiuso. Paulo Fonseca, intervistato dopo la vittoria in Coppa Italia a Parma, non ha voluto commentare né il suo arrivo né quello di Roger Ibanez dall’Atalanta. Quest’ultimo sostituirà Juan Jesus, per il quale c’è la Fiorentina.

CALCIOMERCATO SERIE A

Fra le news di mercato sulle altre di Serie A incredibile situazione legata a Felipe Vizeu: l’Udinese l’aveva ceduto all’Athletico Paranaense il 4 gennaio, con tanto di annuncio, invece il giocatore ha cambiato idea e firmato per l’Akhmat Grozny in Russia. La Fiorentina ha chiuso la cessione di Pedro al Flamengo, va in prestito con diritto di riscatto. La SPAL, in attesa della risposta di Kevin Bonifazi e Iago Falque, aggiunge Sebastiano Esposito ai nomi che valuta per l’attacco. Birkir Bjarnason torna in Italia ma non più al Genoa: va al Brescia, che nel frattempo ha prestato Leonardo Morosini all’Ascoli. Il Cagliari, oltre a cercare un difensore centrale, ha come idee Valentino Lazaro e Andrea Pinamonti da sviluppare con Inter e Genoa. Fra le ufficialità minori l’Atalanta riprende Alessandro Eleuteri dalla Feralpisalò per girarlo all’Alessandria, Lubomir Tupta passa dal Verona al Wisla Cracovia, il Parma ha dato Cristian Cauz al Ravenna e il Bologna ha ripreso Hamza El Kaouakibi dal Piacenza per darlo alla Pianese.