Stendardo: “Politano alla Roma può fare qualsiasi cosa. Ruolo…”

Politano oggi, salvo ulteriori ribaltoni, dovrebbe passare alla Roma in cambio di Spinazzola all’Inter. L’ex difensore Guglielmo Stendardo ha parlato a Rai Sport dell’attaccante ex Sassuolo, spiegando dove potrebbe giocare con Paulo Fonseca. Ecco la sua analisi.

MODULO TATTICO – Guglielmo Stendardo parla di come cambierebbe la squadra di Paulo Fonseca: «La Roma ha il centravanti e poi tanti uomini che si alternano dietro la punta. Matteo Politano va a inserirsi in quella zona di campo, dove è bravo a esaltarsi nell’uno contro uno per saltare sempre l’uomo e creare la superiorità numerica. Nei ruoli d’attacco della Roma Politano può fare qualsiasi cosa».