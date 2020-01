Pedullà su Spinazzola: “Inter e Roma separate dalla questione 15 minuti. Conte…”

Pedullà – dopo il punto sul mercato dell’Inter – a “Sportitalia Mercato” su Sportitalia dà alcuni dettagli legati alle richieste di Conte dopo essere venuto a conoscenza del “problema” Spinazzola. La distanza con la Roma nell’operazione che coinvolge Politano è legata a un punto di vista

15 MINUTI – In casa nerazzurra si aspetta più di una fumata bianca, Alfredo Pedullà spiega cosa manca ancora: «Antonio Conte ha spinto per avere Ashley Young (Manchester United) dopo aver capito la situazione di Leonardo Spinazzola (Roma), a prescindere dal suo arrivo. L’Inter ha deciso di mandare Federico Dimarco all’Hellas Verona e sacrificare a gennaio anche Valentino Lazaro (vedi dettagli). Matteo Politano ha scelto la Roma incondizionatamente, l’operazione per lui è completata. Il problema delle visite mediche di Spinazzola ha portato a cambiare la formula, ma c’è un piccolo problema: dal trasferimento a titolo definitivo si è passati al prestito con obbligo di riscatto. L’Inter vorrebbe un numero di presenze più alte possibile per testare Spinazzola, tipo 16 presenze, ma l’inghippo è sul minutaggio: per l’Inter 15 minuti non sarebbero una presenza, per la Roma sì. Le due parti lavoreranno nella notte su questo dettagli per trovare un punto d’incontro».