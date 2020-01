Lazaro in uscita dall’Inter, direzione estera: un club di Premier League – SI

Lazaro è pronto a lasciare l’Inter a metà stagione. Il giornalista Pedullà a “Sportitalia Mercato” su Sportitalia indica la possibile destinazione dell’esterno austriaco

LAZARO VIA – Aggiornamento repentino di Alfredo Pedullà sulla prossima uscita da casa Inter, come già preannunciato: «Valentino Lazaro in uscita va verso il Newcastle. Operazione in uscita che stanno pianificando. L’Inter aveva già parlato con l’agente di Lazaro per mandarlo a giocare». Si attendono aggiornamenti e dettagli, ma si tratterà quasi sicuramente di un prestito come per un altro esterno in partenza (vedi ultime novità di mercato).