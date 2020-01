Pedullà: “Eriksen-Inter verso scambio di documenti! Altri 3 acquisti e 4 addii”

Pedullà – giornalista del “Corriere dello Sport” – in apertura di “Sportitalia Mercato” su Sportitalia conferma il buon esito di tutte e quattro le operazioni in entrata condotte dall’Inter nelle ultime ore. Young fa da apripista a Eriksen, Spinazzola e infine Giroud, ma occhio alle uscite

QUATTRO ARRIVI – Ecco i colpi nerazzurri, Alfredo Pedullà li elenca per trattativa: «Il titolo della giornata è: “Li prende tutti l’Inter!”. Tripla operazione in chiusura per l’Inter, tralasciando Leonardo Spinazzola (Roma). Domani arriva Ashley Young (Manchester United) per le visite mediche. L’Inter è passata a 15 milioni più 3 di bonus per Christian Eriksen (Tottenham): l’agente è a Milano per chiudere l’operazione, poi si passerà allo scambio di documenti. Matias Vecino è fuori dalla trattativa ma piace al Tottenham. Olivier Giroud (Chelsea) aspetta la definizione dell’operazione tra Matteo Politano e Spinazzola per sbloccarsi, ma l’agente ancora non è arrivato a Milano. Federico Dimarco va verso l’Hellas Verona, anche Valentino Lazaro in uscita».