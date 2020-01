Di Marzio: “Spinazzola-Politano, una data per chiudere o giocatori tornano”

Spinazzola e Politano nel venerdì appena iniziato conosceranno il loro futuro, dopo due giorni di attesa. Gianluca Di Marzio ha concluso “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport spiegando come Inter e Roma siano obbligate a definire in poche ore lo scambio, in un senso o nell’altro.

DENTRO O FUORI – Per Gianluca Di Marzio le prossime ore saranno quelle decisive per lo scambio (vedi articolo). Leonardo Spinazzola e Matteo Politano sono in bilico: «Non si può andare oltre domani (venerdì, ndr) mattina. Credo che se domattina non si troverà l’accordo Spinazzola tornerà a Roma e Politano a Milano. L’accordo non è stato ancora definito, e se domani mattina non si chiuderà i giocatori sono chiamati a tornare alle rispettive basi». Nel frattempo c’è Victor Moses come piano B per l’Inter.