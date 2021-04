Wijnaldum, il Bayern Monaco dice no al centrocampista seguito dall’Inter

Georginio Wijnaldum, centrocampista del Liverpool in scadenza di contratto nel mirino dell’Inter, non sarebbe più nel mirino del Bayern Monaco

RIFIUTO – Secondo quanto riportato dall’Abendzeitung, Georginio Wijnaldum è stato recentemente offerto al Bayern Monaco. Il club bavarese avrebbe detto no al centrocampista in scadenza di contratto con il Liverpool per via del suo alto livello salariale e della sua età. L’Inter perderebbe così una concorrente nella corsa al giocatore olandese, sulle cui tracce ci sarebbe anche il Barcellona (QUI ne parla una fonte inglese).

Fonte: Abendzeitung-Muenchen.de