La qualificazione in Champions League è obiettivo comune in Serie A. Si parla di corsa al “quarto posto” anche per chi è nelle prime tre posizioni, perché è l’aritmetica a decidere chi giocherà nell’Europa che conta nella prossima stagione. Il discorso è esteso pure all’Inter capolista, che non ha ancora vinto lo Scudetto né si è qualificata

CORSA EUROPEA – In Serie A (vedi classifica) al momento ci sono sette squadre in lotta per rientrare nei primi quattro posti utili per il piazzamento in UEFA Champions League 2021/22. Tra queste anche l’Inter, che è prima in solitaria sì ma non ha ancora “ufficializzato” la sua qualificazione all’Europa che conta. Quanti punti le mancano? Bisogna studiare il calendario di tutte le squadre in corsa per trovare la quota giusta. La squadra di Antonio Conte parte dal vantaggio dei suoi 74 punti e sa che ne mancano 13 per la vittoria aritmetica dello Scudetto 2020/21. Per il piazzamento Champions ne basta qualcuno in meno. Ed è l’obiettivo di tutti con 24 punti ancora a disposizione a otto giornate dalla fine. Ma non tutti possono farne 24 su 24.

QUOTA CHAMPIONS – Guardando rapidamente la classifica, bisogna prendere come riferimento il quinto posto del Napoli (59), tra l’altro prossimo avversario dell’Inter in campionato. Vincendo lo scontro diretto e tutte le partite che mancano, i punti della squadra di Gennaro Gattuso diventerebbero 83. Quota sicura per accedere alla prossima edizione della Champions, dato che le altre tre – Milan (63), Juventus (62) e Atalanta (61) – avranno un calendario più complicato. Nelle prossime otto giornate ci sarà, in particolare, il trio di partite Atalanta-Juventus, Juventus-Milan e Atalanta-Milan, più l’attesissima Juventus-Inter. Ciò significa che non sarà possibile l’en-plein per tutte le inseguitrici. Senza dimenticare le partite contro le romane, dato che anche Lazio e Roma inseguono a distanza il sogno Champions. Pertanto, a prescindere dal risultato di Napoli-Inter, all’Inter basteranno 83 punti. Appena 9 punti in più di quelli attuali. Ovvero, tre vittorie nelle ultime otto partite di Serie A e sarà Champions League aritmetica. Una quota che, giornata dopo giornata, può scendere ulteriormente in caso di passo falso di chi insegue. E sarà il primo vero obiettivo centrato in questa stagione. Lo Scudetto – semmai… – arriverà (poco) dopo.