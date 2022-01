VIDEO IN – Ag. Gosens: «Non è ancora chiusa! Mancano dei dettagli»

Gosens e l’Inter sono davvero molto vicini (QUI i dettagli). Si è concluso da poco infatti l’incontro tra il club nerazzurro e l’agente dell’esterno tedesco, Gianluca Mancini. Proprio quest’ultimo ha rilasciato una breve dichiarazione ai microfoni dell’inviato di Inter-News.it, Roberto Balestracci

DETTAGLI DA LIMARE – Robin Gosens è a un passo dall’Inter. L’agente del tedesco, Gianluca Mancini, al termine dell’incontro con la dirigenza nerazzurra afferma che manca ancora qualcosa: «Non è ancora chiuso, vediamo, mancano ancora dei dettagli. Si fa in serata? Non lo so. Perché l’Inter e non il Newcastle? Perché è l’Inter. Per lui speriamo».