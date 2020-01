Vidal vicinissimo all’Inter, Marotta “cede”. Su Eriksen due versioni diverse

Vidal ed Eriksen assieme all’Inter? Ciro Venerato non esclude questa possibilità. Il giornalista, in collegamento per “La Domenica Sportiva” su Rai 2, dà novità sul centrocampista cileno del Barcellona provenienti direttamente dalla dirigenza nerazzurra, con due versioni sul danese del Tottenham.

TUTTI E DUE IN ARRIVO? – Ciro Venerato ha novità su Christian Eriksen e Arturo Vidal: «Due notizie esclusive. La prima: a metà settimana ci sarà un vertice fra Inter e Barcellona, con un nuovo assalto di Giuseppe Marotta e Piero Ausilio per Vidal. L’altra notizia è che l’Inter quasi certamente rimuoverà quel famoso divieto dell’obbligo di riscatto. Fino a oggi si era parlato di diritto e non obbligo: credo che Marotta farà un passo avanti per accontentare Antonio Conte. Vidal vicinissimo, cosa che ci conferma anche la dirigenza dell’Inter in ritiro a Napoli. Su Eriksen do due versioni: a Londra agenti vicinissimi al presidente del Tottenham dicono che Eriksen è un giocatore dell’Inter dall’1 luglio. La dirigenza nerazzurra, che ho contattato, è molto più cauta. Conferma l’interesse per il giocatore e la proposta fra cinque e sette milioni di euro d’ingaggio, ma teme l’inserimento di altre squadre. Fra queste non c’è la Juventus, che si è già tirata fuori».