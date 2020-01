VIDEO – Brescia-Lazio 1-2, Serie A: gol e highlights della partita

Condividi questo articolo

Brescia-Lazio, anticipo della diciottesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 1-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Mario Rigamonti.



COME AL SOLITO NEL RECUPERO – Brescia-Lazio 1-2 nell’anticipo della diciottesima giornata di Serie A. La squadra più inarrestabile dal 90’ in poi. La Lazio, come già accaduto in numerosissime circostanze, trova nel recupero il guizzo vincente e si mantiene ai vertici, interrompendo la serie positiva del Brescia. Dopo sei minuti farebbe gol Felipe Caicedo, da due passi su tiro-cross di Ciro Immobile, ma è in leggero fuorigioco e l’assistente annulla. Così in vantaggio passa il Brescia, al 18’ Stefano Sabelli alza per Mario Balotelli, che aggira l’ingenuo Luiz Felipe e col sinistro inganna Thomas Strakosha. Primo gol al Rigamonti per il numero 45, poco dopo oggetto di cori razzisti (vedi articolo). In un momento in cui il Brescia sembrava contenere un colpo di tacco di Immobile libera Caicedo solo davanti al portiere, Andrea Cistana lo trattiene e il rigore è inevitabile. Il difensore, già ammonito quattro minuti prima, viene anche espulso: Rondinelle in dieci. Dal dischetto Immobile spiazza Joronen, 1-1 al 42′. Il portiere finlandese è invece bravissimo a metà ripresa, quando devia un destro di Senad Lulic destinato all’angolino basso. La Lazio però è nel recupero che diventa infermabile, e anche stavolta succede: al 91’ lancio di Francesco Acerbi, Caicedo protegge e serve dietro Immobile, che piazza col destro il diciannovesimo pesantissimo gol della sua Serie A. Lazio alla nona vittoria consecutiva in campionato, resta in scia di Inter e Juventus. Di seguito il video con la sintesi di Brescia-Lazio dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.