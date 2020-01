Vidal, Inter al capolinea: muro Barcellona. Nuovo tecnico decisivo – TS

Secondo quanto riporta “Tuttosport”, il cambio sulla panchina del Barcellona potrebbe mettere la parola fine alle speranze dell’Inter di arrivare ad Arturo Vidal. Il ruolo del centrocampista cileno potrebbe infatti cambiare agli ordini di Quique Setien, nuovo tecnico blaugrana dopo l’esonero ufficiale di Ernesto Valverde.

TRATTATIVA ARENATA – Sembrano ormai finite le speranze per l’Inter di arrivare ad Arturo Vidal. Dopo l’esonero ufficiale di Ernesto Valverde – tecnico con cui il centrocampista aveva rotto – ora la partenza del cileno si complica. Il cambio in panchina e l’infortunio di Luis Suarez porteranno inevitabilmente a un cambio nelle scelte di formazione. Ora è difficile che il Barcellona dia il via libera alla sua partenza, considerando sempre che i compagni di squadra – e soprattutto Messi – vanno molto d’accordo con lui.

CAMBIO DI ROTTA – Nonostante il corteggiamento di Antonio Conte, quindi, Arturo Vidal potrebbe decidere di capire quale sarà il nuovo ruolo alla corte di Quique Setien. Difficile che la situazione possa sbloccarsi o ribaltarsi in pochi giorni e, dal momento che è già metà gennaio, i nerazzurri potrebbero decidersi a virare con forza su altri obiettivi (come Christian Eriksen) per non rischiare di trovarsi con un pugno di mosche e senza rinforzi alla fine del mercato.