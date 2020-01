Inter-Cagliari, chance per Dimarco? La decisione di Conte – TS

Condividi questo articolo

Secondo quanto scrive “Tuttosport”, Inter-Cagliari potrebbe essere una grande chance per Federico Dimarco. L’esterno, rientrato dal prestito al Parma al termine della scorsa stagione, ha trovato poco spazio e stasera in Coppa Italia Conte vorrebbe schierarlo per far rifiatare Cristiano Biraghi.

DEBUTTO DA TITOLARE – Se fossero confermate le voci, questa sera potrebbe arrivare il debutto stagionale di Federico Dimarco dal primo minuto con la maglia dell’Inter. L’esterno sinistro, rientrato dal prestito al Parma in estate e trattenuto da Antonio Conte, sarebbe stato infatti scelto dal tecnico per far rifiatare Cristiano Biraghi in occasione di Inter-Cagliari, sfida valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Una scelta utile, dal momento che l’ex Fiorentina sta giocando continuamente a causa dei ripetuti problemi fisici di Kwadwo Asamoah.

ALTRA CHANCE – Oltre a Dimarco, anche per Valentino Lazaro quella di stasera è una possibilità da non sprecare. L’esterno austriaco, salvo un paio di buone prestazioni, fin qui ha deluso le aspettative. Ecco perché questa sera, quando dovrebbe prendere il posto di Antonio Candreva sulla fascia destra, avrà la possibilità di riscattarsi e mostrare ad Antonio Conte le sue qualità. Oltre ai due esterni, davanti a Samir Handanovic dovrebbero agire Diego Godin (che farà rifiatare Alessandro Bastoni, probabile titolare contro il Lecce), Milan Skriniar e Andrea Ranocchia (alla terza presenza stagionale). Centrocampo che andrà a completarsi con Borja Valero, Nicolò Barella e Marcelo Brozovic alle spalle di Romelu Lukaku e Sebastiano Esposito.