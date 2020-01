Eriksen, distanza di 10 milioni tra Inter e Tottenham: occhio al PSG – GdS

Secondo quanto scrive la “Gazzetta dello Sport”, l’Inter ha trovato l’accordo sul contratto con Christian Eriksen, ma non ancora quello con il Tottenham. La distanza tra domanda e offerta è di circa 10 milioni di euro, con anche il PSG sulle tracce del giocatore. Nella trattativa potrebbe rientrare anche Matias Vecino.

CORTEGGIATO – Due sole offerte sul tavolo, ma Christian Eriksen sembra aver ben chiaro il suo futuro. Oltre alla proposta dell’Inter (a 7,5 milioni di euro a stagione più bonus fino al 2024), c’è anche quella del PSG. Il centrocampista danese preferirebbe però vestire il nerazzurro da protagonista, che giocare un ruolo secondario a Parigi. Le ore calde per la sua decisione finale potrebbero essere quelle della prossima settimana.

PARTI AL LAVORO – Ora resta da trovare l’accordo con il Tottenham. Il club londinese chiede 20 milioni di euro, ma i dirigenti nerazzurri non vorrebbero spingersi oltre i 10. Nelle ultime ore si è pensato di lavorare su eventuali bonus o su una contropartita tecnica. La pedina di scambio potrebbe essere Matias Vecino che è sempre più fuori dal progetto di Antonio Conte, che non avrebbe gradito alcuni comportamenti nel corso della prima parte della stagione. I londinesi non sembrano interessati all’uruguaiano, ma Beppe Marotta e Piero Ausilio ritenteranno nei prossimi giorni di inserirlo nella trattativa.