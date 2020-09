Vidal in settimana sarà dell’Inter. Con il Barcellona...

Vidal in settimana sarà dell’Inter. Con il Barcellona due nodi da sciogliere – SM

Condividi questo articolo

Alexis Sanchez e Arturo Vidal Cile

Arturo Vidal sarà presto un giocatore dell’Inter, lo conferma anche “Sportmediaset” che conferma l’arrivo a Milano già in settimana. Solo due nodi da risolvere con il Barcellona.

SOLO DUE NODI – Arturo Vidal sarà finalmente un giocatore dell’Inter, a disposizione di Antonio Conte che tanto lo ha richiesto alla dirigenza nerazzurra, sin dalla scorsa stagione. Il suo agente Felicevich sta trattando con il Barcellona per ottenere le 10 mensilità che ancora mancano da qui alla scadenza del contratto. Possibile però una buonuscita di circa 6 milioni, anche se in realtà ci sarebbe anche un altro nodo da risolvere: i 2,4 milioni di premi ancora non pagati. Dopo aver risolto queste piccole problematiche, Vidal sarà un giocatore dell’Inter, probabilmente già a metà di questa settimana.

Fonte: Sportmediaset.