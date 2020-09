Eriksen in Danimarca-Belgio ha giocato titolare, ecco in...

Eriksen in Danimarca-Belgio ha giocato titolare, ecco in che ruolo

Condividi questo articolo

Poulsen Eriksen Danimarca

Christian Eriksen ha giocato da titolare la sfida tra la sua Danimarca e il Belgio di Lukaku. Il ct gli ha chiesto un’interpretazione che si potrebbe rivedere in maglia Inter.

DA TITOLARE – Come Sensi anche Eriksen ha ritrovato la titolarità con la maglia della sua nazionale prima che con l’Inter. Il danese ha giocato titolare in Danimarca-Belgio, disputando tutti i 90 minuti. Formalmente la squadra si è schierata con un 4-3-3 e il centrocampista dell’Inter è partito come interno destro, formando la mediana insieme a Hojbjerg, il regista basso, e Delaney a sinistra.

INTERNO E TREQUARTISTA – Ho detto formalmente perché l’interpretazione del modulo non è stata statica. Eriksen pur partendo da interno ha svariato su tutto il fronte offensivo, proponendosi spesso da trequartista. Ecco la sua heatmap presa da Whoscored:

I suoi tocchi sono stati 62, con 54 passaggi. Come nel suo stile ha cercato di cucire il gioco tra impostazione bassa e trequarti, cercando spazi nel denso reparto centrale degli avversari.

E ALL’INTER? – Da quando è all’Inter il dibattito sul ruolo o su come debba giocare Eriksen è sempre attuale. Con la Danimarca ha sostanzialmente coperto un ruolo che avrebbe pronto anche in nerazzurro come interno nel 3-5-2. Conte gli darà una possibilità con la nuova stagione?