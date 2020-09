Inter, in attesa del mercato Salcedo sarà la “nuova” quarta punta?

Eddie Salcedo Verona

Eddie Salcedo è ufficialmente ritornato all’Inter e, come vi avevamo già anticipato (vedi articolo) è pronto a giocarsi le sue chance agli ordini di Antonio Conte. Una possibilità con la partenza di Sebastiano Esposito.

NUOVO SCENARIO – Eddie Salcedo è pronto a tornare ad Appiano Gentile dopo ben due anni di prestito tra Genoa ed Hellas Verona, dove lo ha richiamato il tecnico che più di tutti ha creduto in lui: Ivan Juric. Nonostante la conferma del tecnico però, il giovane attaccante italiano è stato costretto a tornare a Milano vista la scadenza del prestito e il mancato accordo con il club per quanto riguarda Marash Kumbulla. Una volta tornato dall’Italia Under-21, il giovane attaccante si metterà a disposizione di Antonio Conte come possibile nuova quarta punta per la stagione 2020-2021, considerando la possibile partenza in prestito di Sebastiano Esposito, anche lui richiesto in Serie A. Il mercato è sempre imprevedibile, e dunque in attesa di capire se la società nerazzurra farà qualche colpo in entrata in attacco come vice-Lukaku, molto probabilmente sarà proprio Salcedo la quarta punta nerazzurra