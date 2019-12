Vidal, i motivi della denuncia al Barcellona: soldi, campo e non solo – MD

Arturo Vidal vuole l’Inter ed ha scelto la linea dura. Nella serata di ieri il cileno avrebbe denunciato il Barcellona (QUI l’articolo) per delle inadempienze dei catalani legate ai bonus sul contratto. Ma, secondo il Mundo Deportivo, ci sarebbero altre ragioni che avrebbero spinto ‘King Arturo’, insoddisfatto sia sul campo che fuori.

RAGIONI – Arturo Vidal ha molteplici ragioni per aver denunciato il Barcellona. Lo sostiene il Mundo Deportivo. Oltre a quello economico, che non è da meno, visto che Vidal ritiene che il Barcellona gli debba 2,4 milioni di bonus per la scorsa stagione, ci sono più ragioni dietro la denuncia del calciatore cileno al club catalano. Dall’entourage del giocatore sostengono che il reclamo non è collegato a nessuna possibile uscita in questo mercato per raggiungere l’Inter di Antonio Conte. Sostengono invece che il calciatore debba ottenere ciò che gli spetta. Per il portale spagnolo però Vidal vuole ottenere due cose: o giocare di più o trasferirsi altrove.

BONUS – La scorsa stagione Vidal ha disputato 53 delle 60 partite ufficiali del Barcellona. Ma solo 29 di esse sono state contate per raggiungere il bonus del 60% delle gare, che richiede di aver giocato un minimo di 45 minuti. E anche in questa stagione, Vidal, che ha sempre richiesto di giocare di più, teme di non riuscire a raggiungere il bonus del 60% delle partite. Ad oggi, il cileno, ha giocato solo 6 partite da titolare tra la campionato e Champions League, rispetto alle 24 partite giocate dal Barça: ciò ammonta ad una percentuale del 25%, ben lontana dal 60%, cifra che farebbe scattare i bonus presenti sul contratto del centrocampista.

RAGIONI FISCALI – Altro motivo da non sottovalutare è quello degli incentivi di natura fiscale. In Italia gli stipendi dei calciatori sono tassati al 30%, contro il 51 % della Spagna. L’Inter, quindi, a parità di ingaggio, fornirebbe uno stipendio superiore al cileno. Da questo si comprendono i motivi, conclude il quotidiano, per cui Vidal non veda l’ora di tornare in Italia ed accasarsi all’Inter.