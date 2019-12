Vidal duro col Barcellona: “Ingiusto che non mi...

Vidal duro col Barcellona: “Ingiusto che non mi diano i bonus. Sul futuro…”

Intervistato in Cile, Arturo Vidal, obiettivo di mercato dell’Inter, ha parlato della controversia tra il centrocampista e il Barcellona per i presunti bonus non pagati

BONUS – Queste le parole di Arturo Vidal, centrocampista del Barcellona nel mirino dell’Inter, riportate dal sito di Radio ADN: «Il responsabile (nel contenzioso, ndr) non sono io. Se ne stanno occupando il mio procuratore e il mio avvocato, che sono responsabili di queste cose, dei bonus». Il giocatore ha quindi aggiunto: «Mi sembra ingiusto che non mi siano riconosciuti quei soldi, ma è una questione estranea a ciò che viviamo oggi».

FUTURO – Infine il cileno sul suo futuro ha ribadito che «è un argomento di cui ho detto al mio arrivo che parlerò quando sarò lì (in Spagna, ndr). Sono in vacanza e voglio solo parlare di ciò che accade qui».