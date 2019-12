Inter, cercasi esterno sinistro: due nomi. Chi è più adatto al gioco di Conte?

Condividi questo articolo

L’Inter ha affrontato numerose emergenze infortuni in questa stagione. Se la più grave è stata quella nella zona centrale del campo, Conte ha avuto problemi anche con le corsie esterne. L’assenza continua di Asamoah ha creato un buco sulla corsia mancina, costringendo i nerazzurri a fare affidamento solo su Biraghi. Dal mercato però potrebbe arrivare una nuova alternativa. Quale potrebbe essere la soluzione migliore?

IL SOGNO – Nel gioco di Antonio Conte gli esterni sono fondamentali. Basti pensare al rendimento stagionale di Antonio Candreva, divenuto imprescindibile ed assoluto padrone della fascia destra. A sinistra, complici gli infortuni continui di Kwadwo Asamoah, il titolare è diventato Cristiano Biraghi. Giocatore che sa svolgere discretamente entrambe le fasi ma che non dispone delle doti tecniche necessarie per puntare l’uomo ad ogni azione.

IDEA ALONSO – Ecco che quindi, per sopperire a questa lacuna, l’Inter e Conte hanno pensato a Marcos Alonso del Chelsea. Lo spagnolo, già allenato dal tecnico leccese quando sedeva sulla panchina del club londinese, sarebbe perfetto. Sotto la “cura Conte” lo spagnolo era diventato uno dei migliori esterni della Premier League. Adesso, ai margini della rosa, è pronto per rimettersi in gioco e per fare ritorno dall’allenatore con cui ha reso meglio. L’ostacolo a questo matrimonio a tinte nerazzurre è rappresentato dal Chelsea: al momento le richieste per il laterale spagnolo appaiono insormontabili.

USATO SICURO – Ecco che quindi si apre una pista alternativa. Il prescelto sarebbe Matteo Darmian, attualmente in forza al Parma. Il calciatore italiano, da sempre pupillo di Conte, è molto bravo a disimpegnarsi nel ruolo di esterno in un centrocampo a 5. Dote che ha mostrato con continuità nei suoi anni con il Torino. Lo ha mostrato meno durante la sua permanenza al Manchester United, dove ha giocato e reso meno rispetto al suo periodo con la maglia granata.