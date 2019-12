Luis Alberto: “Lazio in un grande momento di forma. Il sogno scudetto…”

Luis Alberto, fantasista della Lazio, ha rilasciato un’intervista a Marca. Lo spagnolo ha quindi parlato inevitabilmente dell’ottimo momento dei biancocelesti e della lotta al titolo con Inter e Juventus

GRANDE SOGNO – «Ora siamo in un momento di forma molto positivo. Il nostro obiettivo è continuare così per rimanere nelle alte posizioni di classifica. Scudetto? È ancora presto, procediamo a una cosa per volta. Parlare di titolo ora ci distrae. Lottare per lo scudetto sarebbe un sogno che diventa realtà, ma bisogna essere prudenti». Queste le parole di Luis Alberto sul sogno scudetto della Lazio.