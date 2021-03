Vidal, forte interesse Marsiglia: altri due club da tenere presenti

Arturo Vidal potrebbe lasciare l’Inter: ci sarebbero tre club sul centrocampista cileno, uno sarebbe il Marsiglia di Jorge Sampaoli

SITUAZIONE – Questo le parole da parte di Niccolò Ceccarini all’interno del suo consueto editoriale su “TuttoMercatoWeb”. “Inter invece ferma in attesa degli sviluppi societari. C’è però da capire cosa accadrà a fine stagione con alcuni giocatori importanti. Uno di questi è Vidal, fortemente voluto la scorsa estate da Antonio Conte. Il cileno vuole restare, ha un altro anno di contratto ma non è da escludere che possa anche andare via. Chi ha manifestato un forte interesse è l’Olympique Marsiglia. Sanpaoli, che è stato anche ct del Cile, è un suo estimatore e magari potrebbe spingere la società a fare un tentativo. Da tenere presenti anche Galatasaray e Flamengo“. Su quest’ultimo club Vidal aveva così parlato negli ultimi giorni.

Fonte: TuttoMercatoWeb.com – Niccolò Ceccarini