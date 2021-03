Joao Mario, non solo Sporting CP: sirene dalla Spagna per il portoghese

Joao Mario si sta mettendo in mostra allo Sporting CP, così il club lusitano non sarebbe il solo interessato all’acquisto del centrocampista

INDISCREZIONE – Joao Mario sta convincendo durante il prestito allo Sporting CP. Così, secondo quanto riportato da ElGolDigital, il club lusitano non sarebbe il solo interessato all’acquisto del centrocampista portoghese. Infatti ci sarebbero anche altre due società andaluse. Si tratterebbe di Siviglia e Betis. L’Inter avrebbe fissato il prezzo per il cartellino del giocatore, in scadenza a giugno 2022, a 10 milioni di euro. Acquistarlo sarebbe piuttosto complicato per i Verderones che potrebbero tentare la strada del prestito con obbligo di riscatto. La strada dell’acquisto a titolo definitivo potrebbe essere invece affrontata dai Rojiblancos, anche se con qualche dubbio.

Fonte: ElGolDigital.com – Andrés Guzmán