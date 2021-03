Arturo Vidal, che sta recuperando da un infortunio al ginocchio (QUI il punto sulle sue condizioni), è intervenuto a ESPN Brasil, con un video messaggio indirizzato al suo amico e connazionale Mauricio Isla. L’ex Bayern Monaco ha svelato uno dei suoi sogni nel cassetto per il finale di carriera

SOGNO – L’infortunio di Arturo Vidal ha spalancato le porte alle prime discussioni sul futuro del cileno lontano dall’Inter. Alcuni club si sono già mossi per l’ex Barcellona, che non ha mai nascosto il grande amore per il Flamengo. L’ha confessato con un video messaggio all’emittente ESPN Brasil, indirizzato al suo amico di sempre Mauricio Isla (QUI le parole dell’ex Udinese sul futuro di Vidal): «Sono felice che indossi la maglia più importante del Sud America -ha detto Vidal a Isla -. Un giorno spero di avere la possibilità che stai avendo tu».

Fonte: ESPN.com.br