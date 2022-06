Vidal cambia rotta? Spunta una ricca offerta dal Qatar! Riflessioni in corso

Vidal sembrava destinato senza alcun dubbio al Flamengo con il quale la trattativa risulta quasi chiusa (vedi articolo). Secondo quanto rivela La Tercera, il cileno sta riflettendo seriamente sulla ricca offerta della squadra qatariota dell’Al-Rayyan. Possibile cambio di scenario?

CAMBIO DI ROTTA – Arturo Vidal lascia l’Inter per dare inizio a una nuova avventura. Il suo nome è stato accostato finora al Flamengo, squadra per la quale ha sempre desiderato giocare con tanto di manifestazioni pubbliche di stima. Il cileno, disposto a ridursi l’ingaggio per andare incontro al club brasiliano, sembra pronto a mettere tutto in discussione secondo quanto rivelato dal quotidiano La Tercera. L’Al-Rayyan, squadra del Qatar, mette sul piatto un contratto biennale da 8 milioni di dollari a stagione, vale a dire una cifra molto simile a quella percepita finora all’Inter. Il club di Doha aveva inizialmente offerto un anno di contratto a 6 milioni di dollari con opzione per il secondo, ora ha alzato la posta per far capire all’ex Bayern Monaco che l’interesse è forte. Vidal, assicurano dal Cile, sta vacillando e il cambio di rotta è tutt’altro che impossibile.

Fonte: latercera.com