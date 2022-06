Vidal-Inter, addio a un passo! Flamengo, ecco la svolta decisiva – As Chile

Vidal vuole coronare il sogno di giocare con la maglia del Flamengo. Secondo quanto rivelato da AS Chile, il momento potrebbe essere finalmente vicino dopo una serie di complicazioni economiche. Di seguito tutti i dettagli

TRATTATIVA A BUON PUNTO – Arturo Vidal è sul punto di lasciare l’Inter per coronare il sogno di giocare nel Flamengo. Se inizialmente l’interesse del club era tiepido, dopo le numerose manifestazioni pubbliche del centrocampista è diventato qualcosa di più. L’affare finora ha incontrato una serie di ostacoli a iniziare dall’alto ingaggio percepito da Vidal, risolto con un considerevole sforzo da parte del giocatore. Poi la disponibilità economica del club brasiliano e per finire le perplessità di parte della dirigenza che al nome di Vidal ha storto il naso. In seguito ai risultati negativi del Flamengo e alle difficoltà del tecnico Paulo Sosa, anche i più scettici si sono convinti di aver bisogno di gente come il cileno per poter competere. La trattativa comunque va avanti e si avvicina alla chiusura: le discussioni all’interno della dirigenza sono ancora in corso ma tutto fa pensare al lieto fine. Con lo stipendio già pattuito e l’accordo con l’Inter a un passo, Vidal nelle prossime settimana potrà vedere realizzato il sogno Flamengo.

Fonte: chile.as.com