Lukaku, dall’Inghilterra sicuri: il Chelsea si muove per sostituirlo! Un nome

MOVIMENTI SOSPETTI – Romelu Lukaku sta diventando qualcosa di più di una suggestione in casa Inter. L’attaccante belga sta facendo di tutto per convincere il Chelsea a lasciarlo andare. Il club londinese ha aperto al prestito ma non gratuito, in cambio dunque chiede soldi oppure contropartite con il nome di Denzel Dumfries che riecheggia sempre più forte. Intanto dall’Inghilterra si parla già di un Chelsea al lavoro per sostituire Lukaku. Il nome caldo è Raheem Sterling, reduce dal trionfo in Premier League con il Manchester City. Tuchel, disposto a lasciare andare via Lukaku, ritiene che il ventisettenne attaccante della Nazionale inglese sia il profilo adatto per rinforzare il suo attacco. Il Chelsea è stato accostato anche a Christopher Nkunku del Lipsia e Ousmane Dembele del Barcellona.