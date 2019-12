Valverde, messaggio per Vidal? “Non ci penso, conto su tutti”

Ernesto Valverde potrebbe aver lanciato un messaggio anche all’Inter. Alla vigilia del match contro l’Alaves, il tecnico del Barcellona è stato chiamato a rispondere sui piani del club per il mercato invernale. La testata spagnola Marca ha riportato la sua risposta netta: un messaggio all’Inter su Arturo Vidal?

MAL DI PANCIA – Da diversi mesi l’Inter è sulle tracce di Arturo Vidal, in una trattativa sempre più difficile da decifrare. Se da un lato il cileno sembra soffrire l’andirivieni tra campo e panchina, dall’altro il tecnico del Barcellona Ernesto Valverde non sembra volersene privare. In settimana Vidal ha iniziato ad esprimere insofferenza per la sua situazione. Su 18 presenze stagionali, l’ex centrocampista del Bayern Monaco è partito titolare solo in 5 occasioni. Il minutaggio è ancor meno favorevole: se in Champions League ha raccolto mediamente 48 minuti a match, in Liga il dato scende addirittura a 33. Uno status che tende più a quello di riserva, e che non incontra il gradimento del 32enne.

LA ROSA NON CAMBIA – Tuttavia il tecnico Valverde ha ribadito nuovamente che non si aspetta cambiamenti nell’imminente sessione di mercato. Ecco le sue parole su eventuali rinforzi e partenze: «Non ci sto pensando. Conto sui giocatori che ho».