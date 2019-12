Thiago Motta, due dubbi in vista di Inter-Genoa: la probabile formazione

Domani alle 18 si giocherà Inter-Genoa (QUI la probabile formazione di Conte). I nerazzurri troveranno di fronte Thiago Motta come allenatore avversario. Ecco le ultime sulle sue scelte possibili scelte di formazione

PROBABILE FORMAZIONE GENOA – “Il modulo con cui scenderanno in campo i rossoblù dovrebbe essere il classico 3-4-2-1, con Agudelo e Sanabria alle spalle di Pinamonti. L’ex attaccante della Roma contende una maglia da titolare a Radovanovic, con quest’ultimo in campo il Genoa passerebbe al 3-5-1-1 con Agudelo a supporto dell’unica punta Pinamonti. Ballottaggio in vista anche per Cassata, che potrebbe sedersi in panchina per fare spazio al baby centrocampista Rovella”.

UNDICI – Questa la probabile formazione di Thiago Motta in Inter-Genoa: Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Ghiglione, Cassata, Schone, Pajac; Agudelo, Sanabria; Pinamonti”.

Fonte: gianlucadimarzio.com