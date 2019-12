Inter e Barcellona distanti su Vidal, ma il suo mal di pancia fa sperare – TS

“Tuttosport” scrive che per Vidal c’è una distanza chiara tra le valutazioni di Inter e Barcellona. Il giocatore però non nasconde la sua insofferenza.

PARTI DISTANTI – L’Inter ha avanzato la sua prima offerta per Kulusevski, ma non si ferma qui. Ieri è stata una giornata importante anche sul fronte Vidal-Barcellona. L’agente del cileno, Felicevich, ha avuto un contatto col club blaugrana per parlare del futuro del proprio assistito. Vidal, stanco di essere ritenuto una riserva dal tecnico Valverde, vorrebbe andarsene e riabbracciare Conte. L’Inter lo prenderebbe volentieri, ma solo in prestito per sei mesi per poi valutare in estate il dà farsi. Il Barcellona, che ha bisogno di incassare, vuole 25 milioni. Una cifra che l’Inter non intende ovviamente sborsare né a gennaio, né a giugno qualora il Barça proponesse un prestito con obbligo di riscatto.

MAL DI PANCIA – E’ evidente che le parti siano oggi distanti, ma molto dipenderà dal lavoro ai fianchi di Vidal col Barcellona. Il giocatore ha più volte dichiarato la propria insofferenza, martedì ha abbandonato in anticipo la rifinitura pre-Clasico quando ha saputo che sarebbe finito nuovamente in panchina e il suo agente sta facendo pressioni. In più, pare che Vidal abbia chiesto al club di tornare dalle vacanze di Natale il 2 gennaio, mentre la squadra si radunerò il 29 dicembre. Tutto questo si chiama “mal di pancia”, l’Inter in passato l’ha vissuto sulla propria pelle con Ibrahimovic o Balotelli e alla fine la vinsero sempre i giocatori. Come finirà con Vidal?