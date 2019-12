Politano importante per l’Inter, ma sul mercato: doppia opzione a gennaio

Matteo Politano è sempre più ai margini del progetto di Conte (QUI le ultime sulla probabile formazione di domani). L’ex Sassuolo potrebbe però diventare importante sul mercato

PARMA – “Arma importante con Spalletti, Politano può esserlo anche per Conte, ma non sui campi di calcio, bensì sul mercato, come pedina di scambio. Uno su tutti, Dejan Kulusevski, attaccante classe 2000 del Parma di proprietà dell’Atalanta, che sta impressionando la Serie A e non solo. Ieri è andato in scena un incontro tra la parti, summit concluso con un nulla di fatto a causa della valutazione di 40 milioni fatta dall’Atalanta e ritenuta eccessiva dall’Inter. È qui che può entrare in scena Politano, apprezzato molto da Gasperini e già cercato la scorsa estate dall’Atalanta, può rappresentare un’ottima contropartita tecnica per arrivare all’esterno offensivo”.

FIORENTINA – “Stesso copione anche per un altro big sul taccuino di Marotta, Federico Chiesa. In estate l’arrivo del nuovo presidente Commisso a Firenze ha respinto gli assalti di Juventus e Inter, rimandandone la cessione, ma i nerazzurri non hanno intenzione di mollare il colpo. Per abbassare le altissime richieste della Fiorentina, l’Inter sta pensando di inserire nell’affare l’ex attaccante del Sassuolo, rincorso per tutta l’estate da Pradè e Montella. Ecco la nuova veste di Politano, non compatibile nel modulo di Conte, ma pedina di mercato importante”.

Fonte: Alberto Toppi – Calciomercato.com