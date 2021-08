Vagnati (DS Torino): «Belotti all’Inter? Mai un accordo. Loro altre priorità»

Davide Vagnati – Direttore Sportivo del Torino – ha parlato a “Sky Sport” direttamente dall’Hotel Sheraton di Milano, dove oggi si è ufficialmente concluso il calciomercato estivo della stagione 2021-2022. Il dirigente granata ha rivelato anche i retroscena sulla trattativa con l’Inter per Andrea Belotti.

TRATTATIVA INESISTENTE – Davide Vagnati, Direttore Sportivo del Torino, ha rivelato alcuni retroscena sulla chiacchierata trattativa con l’Inter per Andrea Belotti. Trattativa che – a conti fatti – non è mai decollata. Con i nerazzurri che hanno poi virato su Joaquin Correa della Lazio. Queste le parole del dirigente granata: «Belotti all’Inter non è mai stato vicino anche perché non c’è mai stato un accordo tra le società. C’è stato un incontro, ma non abbiamo mai fatto una richiesta perché i nerazzurri avevano altre priorità. Ora parleremo del rinnovo di contratto».