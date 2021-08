UFFICIALE – Kinkoue lascia l’Inter: per il difensore futuro in Grecia

Arriva il comunicato ufficiale anche da parte dell’Inter: il giovane difensore Etienne Kinkoue si trasferisce a titolo definitivo in Grecia, all’Olympiakos.

CESSIONE DEFINITIVA – Come anticipato in serata dall’agente ai nostri microfoni (vedi video-esclusiva), anche l’Inter ha comunicato la cessione di Etienne Kinkoue. Il difensore classe 2002, infatti, si è trasferito a titolo definitivo in Grecia, all’Olympiakos, dopo soli due anni dal suo arrivo in nerazzurro.