Urzi: “Zanetti fenomeno, al Banfield lo ammiriamo ancora. Inter…”

Agustin Urzi, giovane giocatore del Banfield nel mirino di alcuni club italiani – tra cui l’Inter – ha parlato in esclusiva a EuropaCalcio.it riguardo alla possibilità di approdare in Serie A e di Javier Zanetti.

FUTURO – Nel mirino di diverse squadre di Serie A, tra cui anche l’Inter, Agustin Urzi ha parlato di quello che potrebbe essere il futuro e di Javier Zanetti, ex del Banfield, ma soprattutto leggenda e vicepresidente del club nerazzurro: «È ovvio che mi piacerebbe giocare in Serie A, a chi non piacerebbe giocare in grandi squadre? Ora però penso al Banfield, sono a mio agio e resto tranquillo. Zanetti era un fenomeno, ricordo che quando giocava con la Nazionale era un giocatore importante. Per i tifosi del Banfield è un punto di riferimento e ancora oggi lo ammirano, me compreso. In Europa mi piace molto il campionato inglese, apprezzo il Manchester City sia per lo stile di gioco sia per i suoi calciatori».

Fonte: EuropaCalcio.it