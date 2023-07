Umtiti, no Inter: l’ex Lecce e Barcellona firma con un club francese

Umtiti non sarà un rinforzo a zero dell’Inter. Il difensore francese ha firmato per un club di Ligue 1. Era stato accostato ai nerazzurri per il dopo Skriniar

VA IN PATRIA − Niente Inter per Samuel Umtiti. Il difensore, ex Lecce e Barcellona, ha firmato per il Lille in Francia. Era finito nel mirino del club nerazzurro tra i vari nomi per il dopo Milan Skriniar. Il club francese ha comunicato l’acquisto sui propri profili social.

🇫🇷 31 sélections en Equipe de France

⭐⭐ Champion du Monde 2018

🏆 Double champion d’Espagne C’est réel, il est là 🤩@NBFootball pic.twitter.com/BSfwqZRdPl — LOSC (@losclive) July 22, 2023

Lo scorso anno ha giocato 25 partite a Salento.