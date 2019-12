UFFICIALE – Carles Alena al Betis Siviglia. Il Barcellona trattiene Vidal?

Il club andaluso ha ufficializzato, sul proprio sito, l’arrivo del centrocampista del Barcellona Carles Alena. Come vi avevamo riportato giorni fa (QUI nello specifico), la partenza del giovane spagnolo potrebbe costringere i catalani a tenere nei ranghi Arturo Vidal.

NUOVA GRANA – Il Betis Siviglia ufficializza l’arrivo, in prestito fino alla fine della stagione, del centrocampista del Barcellona Carles Alena. Notizia apparentemente ininfluente per l’Inter, se non fosse che diversi rumors iberici considerano legati i destini del prodotto della Masía e di Arturo Vidal. I blaugrana, infatti, vorrebbero evitare di ridurre all’osso le alternative in mezzo al campo. L’ufficialità di Alena, dunque, rappresenta una problematica non da trascurare per Giuseppe Marotta.

ALTERNATIVE – Senza il giovane Alena, le alternative credibili in quel reparto per Ernesto Valverde si fermano a Sergio Busquets, Arthur, Frenkie de Jong e Ivan Rakitic. In quest’ottica, Vidal tornerebbe indispensabile nelle rotazioni dei catalani, nonostante la forte incrinatura dei rapporti tra club e calciatore negli ultimi giorni.