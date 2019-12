Vidal “bloccato” da Alena! In Spagna certi: addio Inter per colpa del Betis

Condividi questo articolo

Il Barcellona è pronto a beffare nuovamente l’Inter. Dopo la Champions League, ecco Vidal. In Spagna – precisamente il quotidiano Mundo Deportivo – si dà per fatto l’addio di Alena in direzione Betis, ma anche l’uscita del cileno dalla lista partenti

VIA SOLO UNO – Il Barcellona ha raggiunto l’accordo per cedere Carles Alena al Real Betis Balompié di Siviglia fino a fine stagione. Prestito secco senza diritto di riscatto. L’operazione è stata impostata un paio di settimane fa e vedrà la fumata bianca all’apertura del mercato di gennaio. In queste ore, infatti, Alena sembra essersi convinto della destinazione andalusa. Tra le possibili opzioni invernali c’era anche l’Inter (vedi articolo), oltre a Milan e Getafe. La vera notizia, però, è un’altra. Con l’addio di Alena al Barcellona, a lasciare la rosa di Ernesto Valverde a gennaio non sarà Arturo Vidal, “costretto” a completare il reparto di centrocampo. Senza Alena e senza nemmeno Vidal, il Barcellona avrebbe solo quattro giocatori a in mezzo al campo. Con Sergio Busquets, Arthur, Frenkie de Jong e Ivan Rakitic, anche Vidal diventa indispensabile. In attesa di conferme e, chissà, di una contromossa dell’Inter, che punta fortemente sul centrocampista cileno, pupillo di Antonio Conte in mezzo al campo.