L’Inter si interroga su Alexis Sanchez. Quale futuro per il cileno? – SM

“Sport Mediaset” riflette sul possibile futuro di Alexis Sanchez in nerazzurro. L’infortunio alla caviglia, patito in Nazionale, ne ha limitato fortemente il contributo tecnico. L’Inter deciderà di prelevarlo, in via definitiva, a giugno? Oppure resterà una sfortunata chimera?

DUBBI – L’avventura di Alexis Sanchez all’Inter non ha seguito il copione previsto. Il cileno si è infortunato alla caviglia ormai tre mesi fa ed è prossimo al rientro (QUI la data esatta). Ma dopo appena tre presenze in nerazzurro, il club si starebbe già interrogando sul futuro di un calciatore che percepisce ben 5 milioni da Steven Zhang e soci (il resto dell’ingaggio è a carico del Manchester United, ndr). Sanchez è a Milano con la formula del prestito secco, e toccherà a Giuseppe Marotta decidere l’eventuale da farsi in estate. Ma con questo stato di cose, e una seconda parte di stagione sulla quale aleggiano parecchi punti interrogativi, l’Inter potrebbe aver già rinunciato a portare definitivamente a Milano il 31enne cileno.