Udinese, Pozzo: “Musso vicino ad Handanovic. A Juan farebbe bene…”

Intervistato ai microfoni del “Gazzettino”, Giampaolo Pozzo, presidente dell’Udinese, ha parlato del portiere Juan Musso, accostato all’Inter in vista di un dopo Samir Handanovic

INTENZIONE – Queste le parole di Giampaolo Pozzo, patron dell’Udinese, sul futuro di Juan Musso, portiere accostato all’Inter in vista di un dopo Samir Handanovic. «Condividiamo in pieno il fatto che un altro anno qui gli farebbe bene per la crescita. È ancora giovane, ha ampi margini di miglioramento. Ha un’ottima struttura fisica e lo ritengo molto vicino ad Handanovic».