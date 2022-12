Truffert in cima alla lista dell’Inter, superati altri 2! Richiesta Rennes − SM

Adrien Truffert è il preferito dell’Inter per rafforzare la fascia sinistra. Il 21enne del Rennes ha superato anche la concorrenza di altri due giocatori. C’è però da convincere il club francese

IL PREFERITO − L’Inter ha scelto: è Truffert il nuovo uomo a sinistra. In attesa di capire la situazione Robin Gosens – il quale potrebbe partire già a gennaio, viste le avances dalla Bundesliga – il club nerazzurro non sta a guardare. Il 21 enne del Rennes è salito prepotentemente in cima alla lista della dirigenza. Più di Fabiano Parisi dell’Empoli e Mitchel Bakker del Bayer Leverkusen. Il vero ostacolo è però il Rennes. La società transalpina chiede 20 milioni di euro per liberare il proprio giocatore. Cifra che l’Inter può raggiungere solamente facendo cassa tra Gosens, Correa e Gagliardini. I primi contatti fra la Beneamata e il Rennes sono avvenuti senza però esito positivo. Beppe Marotta starebbe pensando, come riferisce Sport Mediaset, ad una formula ormai nota in casa nerazzurra: il prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato al verificarsi di determinate condizioni.