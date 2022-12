Cannavaro: «Napoli vantaggio evidente, vedo quattro possibili antagoniste»

Fabio Cannavaro, oggi allenatore del Benevento in Serie B, in una lunga intervista concessa al collega Tullio Calzone sul Corriere dello Sport esprime un suo parere riguardo la lotta scudetto in Serie A con il Napoli primo in classifica.

LOTTA SCUDETTO – Fabio Cannavaro allena per la prima volta in Italia dopo l’esperienza in Cina, e lo fa sulla panchina del Benevento. Napoli però è pur sempre la sua città Natale, quindi inevitabile la domanda legata alla lotta scudetto quest’anno con le altre dietro che inseguono: «Napoli a +8 e +10 e le altre hanno problemi, il vantaggio è evidente. Diciamo che potrebbe essere l’anno giusto. Antagonista più pericolosa? Milan, Inter e Juve e forse la Lazio. Ma il destino è tutto nelle mani del Napoli».

Fonte: Corriere dello Sport – Tullio Calzone