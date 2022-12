Aguero: «Lautaro Martinez meno mobile di Alvarez, fisso tra i centrali!»

Il Kun Aguero, commentando la gara fra Polonia e Argentina, si è concentrato anche su Julian Alvarez. Rispetto a Lautaro Martinez, a detta sua, l’attaccante del Manchester City si muove molto di più

MEGLIO JULIAN − Aguero esalta la prestazione di Alvarez in Polonia-Argentina. Lo ritiene meglio del Toro: «I ragazzi sono più sciolti. Dato che abbiamo allentato la pressione, ho avuto molta fiducia. Quello che abbiamo fatto tra centrocampo e difesa è stato molto importante. Toccavamo e muovevano velocemente il pallone palla, ciò ha anche messo in difficoltà Lewandowski. Julián Alvarez l’ho visto molto bene, ha una mobilità diversa rispetto a Lautaro Martinez . C’erano anche dei momenti in cui Julián non c’era, perché quando non ha palla si muove ovunque. Lautaro invece rimane più fisso fra i due centrali». Le sue parole a Espn.