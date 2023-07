Trubin, c’è l’intermediario in sede dell’Inter! La novità − IN

L’intermediario per l’affare di Anatolij Trubin è in sede dell’Inter! Come raccolto da Inter-News.it, infatti, Edoardo Crnjar è ai piani alti della società nerazzurra. Arriveranno ulteriori novità.

INTERMEDIARIO − Nella sede dell’Inter anche oggi c’è tanto movimento. È in questo momento ai piani alti presente anche Edoardo Crnjar, ovvero l’intermediario di Anatolij Trubin per imbastire il possibile affare. Come raccolto in esclusiva da Inter-News.it, l’intermediario sta discutendo con il club nerazzurro e si potrebbe avere un’accelerata per l’operazione, legata comunque ad André Onana.