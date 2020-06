Tonali vuole l’Inter: 30-35 milioni sul tavolo. Accordo nei prossimi giorni?

Tonali è uno dei nomi caldi per il mercato dell’Inter. Il centrocampista flirta con i nerazzurri e Marotta, con tutta la dirigenza, è intenzionato a puntare sul talento italiano. Di seguito le ultime novità sul suo futuro riportate da Fabrizio Romano per SkySport24

UN TALENTO PER CONTE – Tonali all’Inter è una trattativa che va avanti da tempo. I nerazzurri hanno sempre confermato il gradimento totale per il calciatore. Anche il centrocampista ha espresso una preferenza per la Beneamata. Ora questo feeling va confermato con il Brescia. Cellino parte da una base d’asta molto alta. L’Inter ragiona sui 30-35 milioni di euro, cifra ancora bassa per il Presidente. Vedremo se ci sarà un accordo già nei prossimi giorni o bisognerà attendere.