Zamorano: “Sanchez? Ecco perché mi piacerebbe restasse all’Inter”

Sanchez domenica in Inter-Sampdoria potrebbe partire dal primo minuto, al posto di Lautaro Martinez. Il suo connazionale Zamorano, in un articolo scritto per l’agenzia di scommesse Betsson (di cui è testimonial), ritiene che l’attaccante cileno abbia buone possibilità di restare in nerazzurro.

L’OPINIONE DEL GRANDE EX – “Riprende la Serie A e ci sono due o tre squadre che si giocheranno il campionato. Davanti sono Juventus e Lazio, l’Inter è un po’ più indietro. La squadra di Alexis Sanchez avrà delle opportunità se le due di testa inizieranno a perdere punti, ma è un qualcosa di molto complicato dato che mancano poche giornate alla fine”.

UOMO IN PIÙ PER LA FINE? – “Sanchez all’Inter è un’alternativa, ma ogni volta che è entrato ha fatto bene. Sfortunatamente, quando era nel suo miglior momento dell’esperienza all’Inter, si è infortunato. Quando è tornato però lo ha fatto bene, a livello fisico e calcistico. Adesso è un’opzione molto buona per Antonio Conte e anche sulla stampa viene messo davanti a Lautaro Martinez, che ha avuto problemi per la sua vicenda col Barcellona. Sanchez deve dimostrare, così come ha fatto in Coppa Italia contro il Napoli. Per questo mi piacerebbe se dovesse restare”.

Fonte: Betsson.com – Ivan Zamorano