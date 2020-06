Kumbulla-Inter, offerta! Juventus dietro. 2 opzioni: Verona da convincere

Condividi questo articolo

Kumbulla è uno dei calciatori nel mirino dell’Inter in vista della prossima sessione di calciomercato. Fabrizio Romano ha fatto il punto della situazione sul difensore del Verona, con i nerazzurri che sembrano al momento in vantaggio sulla Juventus. Di seguito le ultime novità da SkySport24

TRATTATIVA PER LA DIFESA – Per Marash Kumbulla resta in vantaggio l’Inter, anche dopo gli ultimi contatti tra club. Sul centrale c’è anche la Juventus. I nerazzurri stanno valutando quando prendere il calciatore. Potrebbero prenderlo, lasciarlo a Verona e portarlo a Milano tra un anno. La differenza è che l’Inter ha fatto un’offerta vera e propria, a differenza dei bianconeri. Il Verona chiede più di 30 milioni e va convinto. La Juventus invece è ancora ai sondaggi: ha solo chiesto informazioni, ma non c’è una vera e propria trattativa.