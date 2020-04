Tonali-Chiesa, massimo sforzo Inter grazie a Icardi: Conte decisivo – SM

L’Inter continua a concentrarsi sul calciomercato in entrata. I due grandi obiettivi per la prossima stagione sono Federico Chiesa e Sandro Tonali, su cui i nerazzurri reinvestiranno i soldi della cessione di Icardi, vicino alla Juventus. Antonio Conte è pronto a scendere in campo per i baby italiani: le ultime da “Sportmediaset”

AFFONDO MADE IN ITALY – L’Inter si tuffa sul calciomercato. Se da un lato ci sono gli obiettivi in scadenza di contratto per aumentare l’esperienza a disposizione di Conte (vedi qui), dall’altro si studiano i colpi per il futuro. E il club di Steven Zhang è pronto al massimo sforzo per Federico Chiesa e Sandro Tonali, su cui il club spingerà con i soldi derivati dalla cessione di Mauro Icardi ed eventualmente con quelli della partenza di Lautaro Martinez in direzione Barcellona. Ipotesi però ancora tutta da defnire.

VERSO LA JUVE – Antonio Conte potrebbe essere decisivo per convincere Chiesa e Tonali tramite un progetto vincente e le telefonate indirizzate ai due talenti. Icardi intanto si avvicina alla Juventus: il Psg avrebbe deciso di non riscattarlo. L’argentino tornerà dunque a Milano ma si aprirà la trattativa con i bianconeri, che per abbassare le richieste dei nerazzurri vorrebbero inserire delle pedine come Cuadrado.

