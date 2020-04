Inter sui parametri zero: Giroud-Mertens sÃ¬, Vertonghen si allontana – SM

Inter sui parametri zero: Giroud-Mertens sì, Vertonghen si allontana – SM

Il mercato dei parametri zero sarà al centro della prossima sessione estiva. L’Inter si sta muovendo con decisione per Olivier Giroud e Dries Mertens, mentre si allontana Vertonghen. Ecco le ultime di “Sportmediaset”

IL PUNTO – Esperienza, quella che è mancata in questa stagione all’Inter. Ci stanno lavorando Marotta e Ausilio, per regalare a Conte quello che serve per tornare a vincere. Strada già intrapresa a gennaio con Young (che sarà riscattato), Moses (che dovrebbe lasciare Milano) ed Eriksen. Ma il pieno di esperienza verrà fatto nel mercato estivo con le firme di giocatori in scadenza. Con Olivier Giroud c’è un accordo da gennaio per un biennale: dipende dal Chelsea, che ha l’opzione per rinnovare di un altro anno il contratto. L’Inter si è inoltre inserita tra i dubbi di Mertens sfruttando l’amicizia con Lukaku: pronto un biennale con 6 milioni a stagione con possibile appendice in Cina. Su un altro parametro zero, Vertonghen, i nerazzurri sembrano aver mollato la presa per andare a caccia di giocatori più futuribili.

Fonte: Sportmediaset