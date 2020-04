La Roma si muove per la ripesa: prolungati due prestiti – Sky

Uno dei dubbi per la ripresa delle attività è il destino dei contratti e dei prestiti in scadenza al 30 giugno. La Roma si è attivata ottenendo il prolungamento di due giocatori chiave della sua squadra

Mentre la Serie A e tutto il calcio europeo in generale discutono su come far ripartire le attività attualmente bloccate dall’emergenza Coronavirus, la Roma si attiva per porre un rimedio a uno dei dubbi principali, ovvero il destino dei giocatori il cui contratto o il cui prestito è in scadenza al 30 giugno. Secondo “Sky Sport” infatti la società capitolina ha ottenuto da Manchester United e Arsenal il rinnovo dei prestiti di Smalling e Mkhitaryan. Si lavora anche per l’acquisizione definitiva, ma intanto i capitolini hanno ottenuto la certezza che i due giocatori saranno a disposizione anche per il campionato che proseguirà, dovesse ripartire, oltre il 30 giugno.